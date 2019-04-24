Бедность россиян измерят по-новому

Росстат начал внедрять в России новый международный метод измерения уровня бедности, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Планируется перейти на методику расчета немонетарной бедности. Как сообщила начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова, это перспективное направление, которое ее ведомство сейчас апробирует.

В частности, новая методика включает в себя индекс материальных деприваций (лишений). Он учитывает долю домохозяйств, которым не хватает денег на питание мясом, курицей, рыбой; поддержание жилища в тепле, стиральную машину и так далее.

Сейчас Росстат проводит первые расчеты индексов немонетарной бедности в порядке эксперимента, а с 2020 года, как отметила Фролова, их начнут публиковать, «если будет принято такое решение».

По оценке Росстата, уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, что стало минимальным показателем с 2014 года. Всего в России насчитали 18,9 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума.

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