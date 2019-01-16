Песков раскрыл главный приоритет Путина

Главным приоритетом для президента России Владимира Путина является снижение уровня бедности в стране, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет», — сказал Песков.

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Однако, добавил он, на нынешнем этапе в России обеспечена финансовая и макроэкономическая стабильность. И она может стать «поверхностью, от которой нам удастся оттолкнуться и совершить рывок» в сознании, технологиях и производительности труда.

15 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России. Она сослалась на данные Росстата, согласно которым по итогам 2018 года он составил 13,3 процента против 13,8 процента годом ранее. Также она предложила изменить методику подсчета уровня бедности, чтобы легче выполнить положения майского указа президента Владимира Путина.

В свою очередь, министр труда и социального развития Максим Топилин заявил, что для победы над бедностью необходимо выделять дополнительные 800 миллиардов ежегодно, которые пойдут на адресную помощь семьям с детьми и строительство инфраструктуры.

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