Власти отчитались о снижении бедности в России

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума заявила о снижении бедности в стране, передает РИА Новости.

Она привела данные Росстата, согласно которым за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения составил 13,3 процента, тогда как за аналогичный период 2017 года этот показатель был равен 13,8 процента.

Голикова пообещала, что государство сохранит достигнутое соотношение по заработной плате преподавателей, учителей, воспитателей, врачей, средних медицинских и социальных работников.

Вице-премьер также сообщила, что будет проиндексирована заработная плата для остальных категорий населения, а МРОТ обеспечат на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения.

В конце прошлого года Голикова отчиталась перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым о решении проиндексировать пенсии в 2019 году значительно выше инфляции — на 7,05 процента.

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