Госдума потратит миллионы рублей на изучение опыта борьбы с бедностью

Госдума объявила тендер на проведение исследования о лучших зарубежных практиках по борьбе с бедностью и снижению социально-экономического неравенства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

На исследование и рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования планируется потратить не более 7,2 миллиона рублей. Депутаты планируют взять за образец опыт скандинавских стран, континентальных стран Евросоюза, а также государств постсоветского пространства.

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Законотворцы рассчитывают получить подготовленные материалы по этой теме к концу осени.

Поясняется, что актуальность данного исследования обусловлена поставленной президентом России Владимиром Путиным задачей за шесть лет вдвое снизить бедность.

31 мая вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что самой трудновыполнимой задачей из нового майского указа президента России Владимира Путина будет снижение уровня бедности в стране в два раза к 2024 году.

Президент России 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документ охватывает 12 направлений деятельности нового правительства и основные задачи по каждому из них. Помимо снижения уровня бедности в указе ставятся задачи устойчивого демографического роста, повышения продолжительности жизни, роста доходов и улучшения жилищных условий россиян.

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