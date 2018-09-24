Власти задумали новый план по борьбе с бедностью

Правительство может подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью, поддержке демографии и семей с детьми в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову.

Отмечается, что в майском указе президента Владимира Путина содержится задача снизить показатель бедности в два раза за шесть лет. По словам Голиковой, для властей она одна из самых сложных.

«[Уже] есть меры, направленные на поддержку семей с детьми. <...> По результатам 2018 года мы оценим, что у нас происходит не только с бедностью, но и со структурой этой бедности, какие появились тенденции в течение года», — заявила вице-премьер.

По ее словам, пакет мер будет подготовлен только после первого квартала 2019 года, в плане финансирования могут быть «самые разные источники».

Ранее стало известно, что в России за год ухудшилось качество государственного управления. Улучшение этого показателя стало одной из задач в рамках майского указа президента.

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