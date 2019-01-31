В России начали менять систему измерения бедности

Росстат с 2020 года будет исследовать уровень бедности в России по модернизированной методике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтруда.

Ведомство планирует расширить выборку и дополнить ее категориями, которые сейчас не представлены в исследовании — женщины с детьми до шести лет. Подготовка для перехода на новую методику завершится в этом году.

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Предполагается, что модернизация методики может повысить общий показатель количества бедных в стране. По словам директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, женщины с детьми до шесть лет наиболее уязвимы из всех семей. Она также отметила, что эта группа входит в группу риска бедности.

В настоящий момент уровень бедности определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они основываются на данных интервью членов семей и ведении ими записей обо всех расходах.

Ранее 16 января пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главным приоритетом для главы государства является снижение уровня бедности в стране.

15 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России. Она сослалась на данные Росстата, согласно которым по итогам 2018 года он составил 13,3 процента против 13,8 процента годом ранее. Также она предложила изменить методику подсчета уровня бедности, чтобы легче выполнить положения майского указа президента Владимира Путина.

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