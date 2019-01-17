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Россияне устыдились вечной бедности и распада СССР

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Большинство россиян (61 процент) стыдятся «вечной бедности и неустроенности», в которых они — «великий народ богатой страны» — вынуждены жить. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

В прошлом году аналогичным образом высказались 54 процента респондентов.

На втором и третьем местах в рейтинге негативных явлений российской действительности, смущающих участников опроса, оказались распад СССР (45 процентов) и грубость нравов, царящих в обществе (37 процентов). Эти два пункта россияне также стали называть чаще, чем годом ранее. За отставание от Запада стыдно каждому четвертому респонденту (24 процента).

«Проблема бедности становится для населения все актуальнее, а проблема межличностного недоверия в постсоветском обществе сохраняется», — пояснила изданию результаты исследования социолог Карина Пипия. Чувство стыда, по ее словам, у людей сфокусировано на настоящем из-за пенсионной реформы, падения доходов и страхом безработицы.

При этом чувство гордости у россиян обращено в прошлое. У подавляющего большинства оно связано с победой в Великой Отечественной войне (87 процентов), у половины респондентов — с освоением космоса. Возвращение Крыма занимает в этом рейтинге третье место (45 процентов), превзойдя гордость за великую русскую литературу (40 процентов) и науку (37 процентов).

«Современной позитивной и коллективно разделяемой идеи, вокруг которой могло бы солидаризироваться фрагментированное российское общество, без обращения к прошлому и истории в настоящее время нет», — заключает Пипия.

Использовать для национальной идентификации религию, даже на фоне резонанса вокруг церковного раскола на Украине, считают возможным только девять процентов опрошенных. В первую очередь мысль о народе связана у респондентов с общей историей (53 процента), территорией (35 процентов), землячеством (33 процента).

Исследование «Левада-центра» проводилось в ноябре и декабре прошлого года.

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