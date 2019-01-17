Россияне устыдились вечной бедности и распада СССР

Большинство россиян (61 процент) стыдятся «вечной бедности и неустроенности», в которых они — «великий народ богатой страны» — вынуждены жить. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

В прошлом году аналогичным образом высказались 54 процента респондентов.

На втором и третьем местах в рейтинге негативных явлений российской действительности, смущающих участников опроса, оказались распад СССР (45 процентов) и грубость нравов, царящих в обществе (37 процентов). Эти два пункта россияне также стали называть чаще, чем годом ранее. За отставание от Запада стыдно каждому четвертому респонденту (24 процента).

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«Проблема бедности становится для населения все актуальнее, а проблема межличностного недоверия в постсоветском обществе сохраняется», — пояснила изданию результаты исследования социолог Карина Пипия. Чувство стыда, по ее словам, у людей сфокусировано на настоящем из-за пенсионной реформы, падения доходов и страхом безработицы.

При этом чувство гордости у россиян обращено в прошлое. У подавляющего большинства оно связано с победой в Великой Отечественной войне (87 процентов), у половины респондентов — с освоением космоса. Возвращение Крыма занимает в этом рейтинге третье место (45 процентов), превзойдя гордость за великую русскую литературу (40 процентов) и науку (37 процентов).

«Современной позитивной и коллективно разделяемой идеи, вокруг которой могло бы солидаризироваться фрагментированное российское общество, без обращения к прошлому и истории в настоящее время нет», — заключает Пипия.

Использовать для национальной идентификации религию, даже на фоне резонанса вокруг церковного раскола на Украине, считают возможным только девять процентов опрошенных. В первую очередь мысль о народе связана у респондентов с общей историей (53 процента), территорией (35 процентов), землячеством (33 процента).

Исследование «Левада-центра» проводилось в ноябре и декабре прошлого года.

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