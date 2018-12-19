Россияне окунулись в ностальгию по СССР

О сожалении по поводу распада Советского Союза говорят сейчас 66 процентов респондентов. Такие данные приводятся в опросе «Левада-центра», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Отмечается, что в течение последних десяти лет этот показатель не поднимался выше 61 процента. Максимальное число ностальгирующих было зафиксировано в 2000 году — 75 процентов опрошенных.

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По мнению 60 процентов респондентов, распада можно было избежать. Большинство их тех, кто вспоминает СССР — люди от 55 лет. В последние два года такие настроения растут и среди россиян в возрасте 18-24 лет.

Опрошенные заявляли, что с распадом Советского Союза была разрушена единая экономическая система, потеряно чувство принадлежности к великой державе, выросло взаимное недоверие и ожесточенность.

В августе «Левада-центр» провел опрос, в ходе которого выяснил, что более трети россиян (38 процентов) назвали августовский путч 1991 года трагическим событием, которое привело к губительным последствиям. По мнению социологов, общая ностальгия по СССР дискредитирует события 1991 года. «Они воспринимаются негативно и расцениваются скорее как символ "распада великой страны", нежели как яркий эпизод в постсоветской истории России», — считает эксперт «Левада-центра» Карина Пипия.

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение, объявив о прекращение существования СССР как субъекта международного права и образовании Содружества независимых государств - СНГ.

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