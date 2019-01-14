Россияне высказали основные претензии к власти

Более половины (53 процента) россиян выступают за отставку действующего правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованного на сайте организации в понедельник, 14 января.

Основные претензии к правительству — неспособность справиться с ростом цен и падением доходов россиян (57 процентов), неготовность обеспечить людей работой (46 процентов) и недостаток заботы о социальной защите граждан (43 процента). 32 процента респондентов заявили, что правительство коррумпировано и действует в первую очередь в своих интересах.

В ноябре 2016 года за отставку правительства выступали 33 процента граждан.

Социолог «Левада-центра» Марина Красильникова в комментарии газете «Ведомости», принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева, объясняет негативные настроения в отношении власти принятием пенсионной реформы. Вместе с тем, по ее мнению, для респондентов вряд ли велика роль конкретно премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Если бы были намеки, что возможно другое правительство, которое приведет к реальным переменам, то число сторонников отставки было бы выше», — сказала она.

Социологи фиксировали снижение оценок работы правительства и президента в июне прошлого года на фоне обсуждения в прессе пенсионной реформы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда отмечал, что для Владимира Путина важнее благополучие россиян, а к волатильности рейтинговых показателей он относится прагматично.

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