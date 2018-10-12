Социологи обновили рейтинг доверия власти

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина скорректировался до 64,6 процента, правительства — до 41,5 процента. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 12 октября.

В рейтинге доверия политикам верхнюю строчку по-прежнему занимает Владимир Путин (37 процентов). Второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Больше всего россияне не доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Свыше 28 процентов опрошенных заявили, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.

Электоральный рейтинг «Единой России» составил 34,9 процента — среднее значение по данным с 1 по 7 октября. Показатель поддержки КПРФ — 15,8 процента, ЛДПР – 12,6 процента. Самый низкий показатель у «Справедливой России» — 6,3 процента.

3 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что для Путина первостепенное значение имеет благополучие народа, а не волатильность рейтингов. Ранее представитель Кремля уже говорил о прагматичном отношении президента к рейтингам.

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