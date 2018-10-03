Раскрыто отношение Путина к своему рейтингу

Рейтинги никогда не мешают реальной работе президента России Владимира Путина на благо людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 3 октября.

«Для президента рейтинги никогда не были препятствием для настоящей работы на благо людей, а именно — повышение жизненного уровня пенсионеров президент разъяснил как конечную цель этих преобразований [в пенсионной системе]», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, беспокоятся ли в Кремле за рейтинг главы государства после подписания им законов об изменениях в пенсионном законодательстве. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле наблюдают за волатильностью рейтингов Путина.

25 июня Дмитрий Песков заявил, что Путин прагматично относится к волатильности рейтинговых показателей власти ввиду пенсионной реформы.

27 сентября Госдума на пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет.

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