Российские власти объяснили рост числа бедняков

Рост числа россиян с доходом ниже прожиточного минимума может объясняться новой методикой подсчета. Такое заявление сделал глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин, его слова приводит РИА Новости.

«Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону», — объяснил министр. Так Топилин прокомментировал последнее исследование Росстата, в котором говорится, что рост бедности в стране в первом квартале 2019 года вырос с 13,9 до 14,3 процента, или на полмиллиона человек.

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Доходы 20,9 миллиона россиян в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума. В Росстате это объяснили тем, что прожиточный минимум растет быстрее инфляции. В частности, величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2 процента, а индекс потребительских цен — на 5,2 процента. При расчете применялась установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 753 рубля. Кроме того, с апреля Росстат начал применять новую методологию подсчета реальных доходов населения.

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