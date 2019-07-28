Определен уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами

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Разрыв между богатым и бедным населением России с 2000 года сократился с 34 до 13 раз, заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова. Об этом сообщает «Российская газета».

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше», — отметила Егорова. По ее словам, это происходит благодаря тому, что в стране фиксируется уменьшение численности сотрудников, которые получают зарплату ниже прожиточного минимума.

Также эксперт подчеркнула, что в настоящее время в России наблюдается «исторически минимальный уровень безработицы». Она добавила, что не менее важным фактором является увеличение промышленного производства, в результате чего повышается занятость работников, появляются новые рабочие места, а также растет зарплата.

Согласно данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.

В мае Росстат опубликовал доклад, в котором он оценивал финансовое положение домохозяйств за четвертый квартал 2018 года. По его результатам оказалось, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. Товары длительного потребления им недоступны. После обнародования этих данных власти Ямало-Ненецкого автономного округа заподозрили ведомство в ошибке.

В октябре прошлого года глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что главный источник напряженности в России — это нерешенность социально-экономических проблем и чрезмерное социальное неравенство. Он отметил, что в стране за чертой бедности живет более 20 миллионов человек, при этом число долларовых миллионеров среди россиян ежегодно увеличивается.

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