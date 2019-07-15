Почти все деньги в России перекочевали в карманы миллионеров

Более половины — 55 процентов — частных накоплений в России сосредоточено в руках людей, чье состояние превышает миллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG.

По данным авторов исследования, сегмент сверхбогатых (с состоянием более 100 миллионов долларов) стал самым крупным в мире: 40 процентов накоплений в России, в то время как в мире он достигает лишь 12 процентов. На втором месте в России по доле в общем объеме частного капитала, оказались те, чье состояние не превышает 250 тысяч долларов — 39 процентов.

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В мировом масштабе число долларовых миллионеров увеличилось на 2,1 процента — до 22,1 миллиона человек в 2018 году. Больше всего их в Северной Америке. По прогнозам аналитиков, до 2023 года наиболее быстрый рост числа миллионеров будет наблюдаться в Азии (исключая Японию). Там этот показатель вырастет на 10,1 процента, в Африке рост составит на 9,8 процента, а в Латинской Америке — 9,1 процента. Общее число миллионеров вырастет до 27,6 миллиона человек.

Доля инвестируемого капитала в общем объеме частного капитала в 2018 году в России составила 81 процент, в среднем по региону Восточной Европы — 74 процента, в мире — 59 процентов.

Судя по статистике Центробанка, чистый отток капитала частного сектора из России в январе-апреле 2018 года составил порядка 21 миллиарда долларов против 17,9 миллиарда за аналогичный период 2017 года.

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В апреле 2019-го стало известно, что Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров. Большинство из них переехали в Австралию, США и Канаду. Всего в России насчитывается более 163 тысяч миллионеров, при этом более четверти своего совокупного состояния они хранят в наличных. Такая доля более чем вдвое выше аналогичного показателя в Европе (12 процентов) и почти в три раза больше показателя в США (9 процентов).

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