Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров. На третьем месте Индия, откуда уехали пять тысяч богатейших граждан, далее следуют Турция (четыре тысячи) и Франция (три тысячи).

Чаще всего миллионеры эмигрируют в Австралию, там за год приток составил 12 тысяч человек. На втором месте США — 10 тысяч человек, третье место досталось Канаде, получившей четыре тысячи миллионеров.

В апреле сообщалось, что в России насчитывается более 163 тысяч миллионеров, при этом более четверти своего совокупного состояния они хранят в наличных. Такая доля более чем вдвое выше аналогичного показателя в Европе (12 процентов) и почти в три раза больше показателя в США (9 процентов).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!