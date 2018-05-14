Из России стали выводить больше денег

Чистый отток капитала частного сектора из России в январе-апреле 2018 года, по предварительным данным, составил 21 миллиард долларов против 17,9 миллиарда за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в статистике Банка России.

Как отмечается в материалах регулятора, в отличие от 2017 года чистое кредитование «осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора». По данным Центробанка, международные резервы России в период с января по апрель увеличились на 21,8 миллиарда долларов США по сравнению с 14,9 миллиарда в январе-апреле 2017-го.

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В январе ЦБ сообщил, что вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил 31,3 миллиарда долларов — это на 60 процентов больше, чем в 2016 году (19,8 миллиарда долларов).

Основным источником чистого вывоза капитала стали операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. В январе-феврале 2018 года вывоз капитала из России увеличился в годовом выражении в 2,2 раза, до 9,8 миллиарда.

Всего за последние 30 лет отток средств из российской экономики превысил триллион долларов, сообщил советник президента России Сергей Глазьев. По его мнению, «чем больше из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается».

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