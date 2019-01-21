В мире резко возросло число богачей на фоне обеднения остальных

Число миллиардеров в 2018 году выросло до 2 208 человек. Одновременно с этим в мире возросло имущественное неравенство, говорится в докладе благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

Отмечается, что количество самых богатых людей увеличилось на 12 процентов по сравнению с 2017 годом. При этом за последние 10 лет оно выросло почти в два раза. Состояние богатейших людей растет на 2,5 миллиарда долларов каждый день или на 900 миллиардов долларов ежегодно.

В то же время беднейшие слои населения, а именно 3,8 миллиарда человек по всему миру, почувствовали, что их доходы уменьшились на 11 процентов, говорится в докладе. Каждый из этих людей сегодня живет менее чем на 5,5 доллара в день.

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В исследовании говорится, что растущий разрыв между богатыми и бедными подрывает борьбу с нищетой, наносит ущерб мировой экономике и нагнетает недовольство и гнев людей. Правительства зачастую недофинансируют здравоохранение и образование, чем только усугубляют ситуацию.

По данным Oxfam, один процент состояния основателя Amazon Джеффа Безоса, который является богатейшим человеком на планете, равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии, где проживают 105 миллионов человек. В докладе указывается, что состояние Безоса составляет 112 миллиардов долларов, однако, по оценке Bloomberg Billionaires Index, оно уже достигло 140 миллиардов.

Отмечается также, что в наибольшей степени от растущего экономического неравенства страдают женщины и девочки. По оценкам Oxfam, если бы вся неоплачиваемая работа по уходу, которую выполняют женщины по всему миру, была бы выполнена одной компанией, то ее годовой оборот составил бы 10 триллионов долларов.

В декабре Всемирный экономический форум представил «Глобальный доклад о гендерном разрыве — 2018». Согласно исследованию, потребуется еще 202 года, чтобы достичь подлинного равноправия мужчин и женщин, в том числе в оплате труда.

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