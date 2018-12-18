Равноправия женщин и мужчин придется подождать еще 200 лет

Чтобы достичь подлинного равноправия мужчин и женщин, в том числе в оплате труда, потребуется еще 202 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на «Глобальный доклад о гендерном разрыве — 2018» Всемирного экономического форума.

Гендерное неравенство в сферах политики, здравоохранения и образования за год улучшилось менее чем на 0,1 процента, что означает, что для достижения паритета потребуется 108 лет. Однако разрыв в экономических возможностях остается самой проблемной областью.

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«В глобальном масштабе мы видим, что у нас нет ни одной страны, которая достигла бы гендерного равенства, независимо от уровня развития, региона или типа экономики. Гендерное неравенство — это реальность во всем мире, и мы видим это во всех аспектах жизни женщин», — сказала Анна-Карин Джатфорс, региональный директор структуры «ООН-женщины». Она добавила, что «202 года — это слишком долго для экономической справедливости».

Первое место в глобальной рейтинговой таблице уже на протяжении 10 лет занимает Исландия — путь к обеспечению полного равенства она преодолела на 85,8 процента. За ней следуют Норвегия, Швеция и Финляндия. Россия расположилась на 75-й строчке, опустившись на четыре пункта по сравнению с прошлым годом.

Страны с минимальным прогрессом в области обеспечения равноправия экономических возможностей находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке — Саудовская Аравия, Иран, Чад, Сирия, Ирак, Пакистан, Йемен.

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