Россия
 
Последние новости
Всемирный банк отметил рост российской экономики
«Ювентус» отказался показывать Роналду фанатам
Подавшую в суд на Трампа порноактрису арестовали за интимные прикосновения
Украинец попытался заняться сексом в студии радиостанции и пожалел
Китай показал стреляющий танковый «Град»
Британский болельщик пропал в Самаре и нашелся пьяным в Москве
Россия отказалась отправлять Лаврова в Грецию
Познер рассказал о «победе Путина» на чемпионате мира по футболу
Главный тренер сборной Украины помог России побеждать на ЧМ-2018
Польша попросила Украину перестать делать героев из бандеровцев
Новости партнеров

Равноправие мужчин и женщин наступит в России через 170 лет

Перейти в «Мою Ленту»
Оксана Пушкина

На преодоление неравенства между женщинами и мужчинами в российской экономике понадобится 170 лет. Об этом «Таким делам» сообщила заместитель председателя комитета по делам семьи Оксана Пушкина.

«Проблема дискриминации не виртуальная, а измеримая. Начать лучше сейчас, работать предстоит над блоком проблем», — отметила она.

По словам депутата, законопроект о гендерном равенстве необходим, поскольку в стране до сих пор существуют такие проблемы, как, например, неравенство в зарплатах и дискриминация при трудоустройстве. Женщинам сложнее занять руководящую должность, если речь не идет о бухгалтерии или отделе кадров. В стране даже до сих пор существует список запрещенных для женщин профессий. Публичные персоны, в том числе политики, свободно унижают честь и достоинство женщин, а сексуальные домогательства на рабочем месте остаются безнаказанными.

Также депутат уже заказала исследование на тему: «Правовое регулирование вопросов социального статуса и защиты прав женщин». Предполагается, что законопроект будет обновлен в начале 2019 года.

Документ о государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин был принят в первом чтении в 2003 году, но 11 июля 2018-го Госдума неожиданно отклонила его. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, за прошедшие 15 лет многое изменилось и якобы некоторые вопросы из того документа решены. Предполагается, что новый вариант проекта закона будет готов в начале 2019 года.

По данным Всемирного экономического форума [ВЭФ] за 2016 год, Россия занимает 75-е место из 144 в рейтинге обеспечения равноправия мужчин и женщин. Это между Румынией и Венесуэлой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оксана Пушкина: «На преодоление неравенства женщин и мужчин в экономике понадобится 170 лет. Начать лучше сейчас»
Госдума отказалась принимать закон о равенстве мужчин и женщин
Сила русских женщин помешала сенаторам разобраться в понятии «харассмент»
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Заходишь в камеру, а она на полу лежит бетонном»

Беременных россиянок отправляют в тюрьму и превращают их жизнь в ад
14:43 9 июля

В Кремле прокомментировали сообщения о замеченном в России самолете Ким Чен Ына

15:27Сегодня

Отказывавшуюся лечить сына россиянку уговорил следователь

20:37Сегодня

Британский болельщик пропал в Самаре и нашелся пьяным в Москве

Россия00:0811 июля
Лена Багаутдинова

Жизнь за металл

Эту девочку можно спасти от тяжелой инвалидности, но ей нужна помощь
13:24Сегодня

Кремль отреагировал на антироссийские заявления Трампа

19:56Сегодня

Губернатор обвинил мем «Не пытайся покинуть Омск» в отпугивании инвесторов

20:46 6 июля

У 35-летнего российского девственника обнаружили ВИЧ

Россия00:03 7 июля

«У нас две крайности — либо святой, либо негодяй»

Чемпионат мира объединил россиян. И так же быстро их рассорит
12:06 6 июля

Число пассажиров московского метро приблизилось к населению Китая  

14:23Сегодня

От шпионившего за английскими футболистами россиянина отреклись на работе

18:04Сегодня

Родственникам умершего от пыток в полиции россиянина дадут 50 тысяч рублей

Россия
«Заходишь в камеру, а она на полу лежит бетонном»
Беременных россиянок отправляют в тюрьму и превращают их жизнь в ад
Дети подземелья
Здесь жил Михаил Круг. Теперь тут настоящее русское гетто
Лена БагаутдиноваЖизнь за металл
Эту девочку можно спасти от тяжелой инвалидности, но ей нужна помощь
Равноправие мужчин и женщин наступит в России через 170 лет
Отказывавшуюся лечить сына россиянку уговорил следователь
Британский болельщик пропал в Самаре и нашелся пьяным в Москве
Кремль отреагировал на антироссийские заявления Трампа
Все материалы
Мир
Смерти вопреки
Он прошел все войны от Чечни до Донбасса и выжил. А теперь пишет в «Ленту.ру»
Подавшую в суд на Трампа порноактрису арестовали за интимные прикосновения
Россия отказалась отправлять Лаврова в Грецию
Ким Чен Ын прислал Трампу письмо
Польша попросила Украину перестать делать героев из бандеровцев
Ненависть к России и шутки про негритят
Чем запомнился скандальный британский министр Джонсон
«Россия ушла в глухой отказ»
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоЗа русских и мир
Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины
Белорусы более 70 лет ездили по заминированному мосту
Грузия вступает в НАТО
Чем это грозит России?
В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевских ленточек
На Украине закрыли дело против сына министра внутренних дел
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым
Все материалы
Экономика
Взяли на контроль
Банки следят за россиянами. Теперь они будут знать все
Путину доложили о спасении миллиардов рублей
США вознамерились покарать Россию за дружбу с Ираном
История в шоколаде
Как превратить проблему в идею для бизнеса
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Украинской оборонке разрешили не платить по российским долгам
Назван эффект торговой войны для России
Все материалы
Силовые структуры
«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»
Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Вора в законе вышлют из России после семи лет тюрьмы
Хозяин российского автосервиса попытался продать работника на органы и сел
Российский должник спрятал машину во дворе у приставов
Гардеробщица в Приморье воровала в школе телефоны и дарила их внукам
Все материалы
Наука и техника
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
«Герасим» затопит российский модуль МКС
Китай показал стреляющий танковый «Град»
Объяснен загадочный медицинский феномен
Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Подмосковье
Все материалы
Спорт
Слава Хорватии!
Хорваты расправились с Англией и впервые в истории вышли в финал чемпионата мира
Главный тренер сборной Украины помог России побеждать на ЧМ-2018
Игнашевич вышел на пенсию и объелся конфет
Сотни тысяч фанатов отвернулись от «Реала» из-за ухода Роналду
Первые после Зидана
Франция — в финале чемпионата мира. Трехцветные задушили бельгийцев
Еще одна фигуристка ушла от бывшего тренера Медведевой
Черчесов ответил на вопрос о своем будущем
Все материалы
Культура
«Эми обнажилась на камеру в прямом и переносном смысле»
Мертвые девочки и женская боль в сериале Жан-Марка Валле «Острые предметы»
Guns N’ Roses — Not in This Lifetime... Tour «Это взрыв, чистая энергия и наркотик»
Их не было двадцать лет. И вот они возвращаются: Guns N' Roses
Сергей Пахомов«Люди поверили, что это настоящие экскременты, и я их ем»
Пахом о безумии, драке с гомофобами, экстрасенсах и «Зеленом слонике»
Актрисе из «Доктора Хауса» затолкали презерватив в рот на кастинге
Верка Сердючка анонсировала последнее выступление
Хабенский отказался фотографироваться с сыном Эвелины Бледанс с синдромом Дауна
Задержан второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Все материалы
Интернет и СМИ
«К чему ведет стеб над сталинистами?»
Загадочный выдумщик Гонтермахер дурачит россиян. Ведутся все
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ужас в квадрате
Взрослые устраивают виртуальные оргии и взрывают друг друга на глазах у детей
Малахов выдал собственную небылицу за травлю после ухода с Первого канала
Роскомнадзор припугнул операторов связи за использование Telegram
Facebook пометил «заинтересованных в измене» россиян
Мавроди «воскрес» и запел
Все материалы
Ценности
Папа Карло
Чем запомнился самый дерзкий и скандальный человек из мира моды
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Страшный суд
Почему некрасивые женщины захватили мир
Американцы похвалили российское нижнее белье
Раскрыты причины выбора одежды для жен британских принцев
Встрече Путина и Трампа посвятили легендарную кнопочную Nokia
Апельсины в авоське стали популярным аксессуаром
Все материалы
Путешествия
От винта до сверхзвука
Самолеты, навсегда изменившие авиацию
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
Оценен единственный курорт в ДНР и ЛНР
Турист из России утонул в Испании
Российский турист избил украинского до полусмерти в Турции
Составлен рейтинг стран с самым дешевым загаром
Все материалы
Из жизни
Одной ногой в могиле
Азиатские страны переполнены покойниками. Живым пришлось подвинуться
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Британка пошла в туалет и неожиданно родила близнецов
Мужчина погнался за ящерицей, закопался в песок по шею и застрял
Обладатель самых длинных ногтей в мире отрезал их после 66 лет отращивания
Змея упала с потолка на спящего американца
Все материалы
Всё о новых Renault Logan и Sandero
Бестселлеры РФ пережили рестайлинг — что изменилось и сколько это стоит?
Подержанные и ненадежные
Покупки каких моделей машин с пробегом стоит избегать? Проверь свой автомобиль
Царь-пикап
Можно ли рамный Nissan превратить в Mercedes? Тест флагманского пикапа Mercedes X 350d
Главные факты о Lada Vesta Sport
Мощность, дизайн и другие подробности про самую мощную серийную Ладу
Новую Toyota Supra впервые показали в движении
Bentley украсила салон Mulsanne коленвалом 88-летней машины
Самая дешевая машина в мире оказалась никому не нужна
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы