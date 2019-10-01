Украину подсадили на иностранные лук и картошку

Сезон 2018-2019 стал для Украины рекордным по объему импорта овощей и картофеля. Рост по сравнению с предыдущим максимумом составил 27 процентов. Об этом говорится в исследовании портала EastFruit.

В прошедшем сезоне на Украину завезли 264,1 тысячи тонн овощей. В 2009-2010 годах было 208,5 тысячи тонн, и с тех пор объем импорта не превышал даже 200 тысяч тонн.

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За последние два сезона объем импорта вырос более чем в три раза. Причем увеличение шло в сегменте недорогих овощей и картофеля. Рекордсменом по поставкам стал лук репчатый — 87 тысяч тонн, в 26 раз больше, чем годом ранее.

Помимо него, на Украину завезли 66 тысяч тонн томатов, 18,3 тысячи тонн картофеля, 14,7 тысячи огурцов, 11,8 тысячи тонн перца. Республика нарастила экспорт практически всех позиций овощей, а также салатных культур и зелени.

По прогнозам, в сентябре Украина поставит новый рекорд по импорту картофеля, несмотря на хороший урожай. Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак указал, что люди в городах массово закупают картофель впрок. Такая тенденция наблюдается впервые, из-за нее фермеры придерживают продукцию, полагая, что завтра она будет стоить дороже.

«В стране появилось много перекупщиков, которые скупают картофель сегодня и закладывают его на хранение, чем еще более раскачивают спрос на продукцию», — рассказал эксперт. По его данным, хранят на складах даже импортный картофель.

Стоимость картофеля за год взлетела почти в три раза. Теперь производители и перекупщики надеются, что большинство украинцев, запасшихся картофелем, не имеют возможности его хранить. Это значит, отмечает Ярмак, что часть продукта сгниет, и им придется покупать новый. При этом импорт вряд ли остановится, потому что в соседних странах картофель стоит дешевле. Высокие цены на него поддерживают и другие овощи, хотя лук, морковь и другие виды стоят относительно немного.

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