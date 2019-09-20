Украина пригрозила отнимать земли у россиян

Власти Украины планируют конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут покупать граждане России. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, которого цитируют «Украинские новости».

«Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация», — сказал Милованов. По его словам, правительство должно будет наладить мониторинг и «более широко применять этот механизм».

В 2020 году на Украине произойдет аграрная реформа, в результате которой граждане получат право покупать земли сельскохозяйственного назначения. До сих пор возможна была только аренда участков, находившихся в собственности государства.

При этом покупка будет доступна только гражданам Украины или местным компаниям. Иностранцы будут лишены такой возможности. Конфискация земель у россиян предусмотрена на случай, если сделка все же произойдет в нарушение закона.

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