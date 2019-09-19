Зеленский опроверг планы распродать Украину китайцам, арабам и инопланетянам

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после земельной реформы покупать землю в стране смогут только ее граждане. Об этом сообщает «112 Украина».

«Первое и основное: земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, — это бред», — отметил он.

Также Зеленский добавил, что для украинцев очень важно иметь полноценное, а не гибридное право на пользование своей землей.

О планах земельной реформы Зеленский рассказал в начале августа. В начале сентября он объявил, что новому составу правительства следует разработать соответствующий законопроект до 1 октября, а Верховная Рада должна принять его и отменить действующий мораторий до 1 декабря 2019 года.

Реформа стала одним из основных требований Международного валютного фонда (МВФ) для кредитования страны. Предыдущие руководители Украины, в том числе Петр Порошенко, отказывались заниматься ею из-за противодействия политических оппонентов, которые опасались продажи земельных ресурсов иностранцам.

Как объяснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, нынешняя реформа, окончательный вариант которой пока не утвержден, позволит покупать землю гражданам других государств, но только через зарегистрированное на Украине юридическое лицо. Он добавил, что, скорее всего, реформа вступит в силу летом следующего года.

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