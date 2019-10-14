На Украине потребовали немедленной отставки премьера

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.

В партии заявляют, что визит Гончарука на концерт является либо трусостью украинской власти в преддверии антиправительственных акций, запланированных на понедельник, 14 октября, либо демонстрацией его приверженности нацистской идеологии. «В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку», — говорится в сообщении.

Во фракции отмечают, что Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский не способны принести мир на Украину. По мнению оппозиционеров, заигрыванием с радикалами и экстремистами они «раздают индульгенции на совершение новых преступлений». В партии считают, что «пронацистские» взгляды и действия премьера должны стать сигналом как для нацистов-радикалов о гарантиях их неприкосновенности, так и для международных партнеров Украины об истинных воззрениях членов команды президента.

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«За неуважение к украинскому народу... за саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует немедленной отставки премьера с фашистскими взглядами», — указывается в заявлении.

Ранее в понедельник сообщалось, что Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. В качестве доказательства приводится фото с политиком, стоящим на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве своей символики. Утверждается, что Гончарук побывал на выступлении группы «Сокира Перуна». Организатором концерта стал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Весной 2018 года киевская полиция завела уголовное дело против этой группы из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитат из высказываний итальянского диктатора Бенито Муссолини. Сама группа отвергает свою причастность к неонацизму.

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