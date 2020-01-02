В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Факельное шествие в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры является оскорблением памяти миллионов жертв нацизма, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Глава республики считает, что проведение подобных мероприятий приближает Украину к нацистской Германии. «Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, 30-х годов прошлого века», — отметил Аксенов.

Также он заявил, что крымчане «благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями».

Так называемый «Марш чести, достоинства и свободы» был организован 1 января «Правым сектором» (запрещен в России), а также партиями «Свобода» и «Национальный корпус». Вечером националисты начали традиционное шествие в парке имени Тараса Шевченко, откуда направились на Крещатик.

Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, возглавлял ОУН с 1929 года. В октябре 1959 года был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

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