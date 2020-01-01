В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает «Страна.ua».

Так называемый «Марш чести, достоинства и свободы» был организован 1 января «Правым сектором» (запрещен в России), а также партией «Свобода» и «Национальным корпусом». Вечером националисты начали шествие в парке имени Тараса Шевченко, откуда направились на Крещатик.

Запись трансляции доступна на Youtube-канале Ruptly. На кадрах видно, как толпа идет по дороге с зажженными факелами. В руках они несут портреты Бандеры, украинские флаги, многие стучат в барабаны. Некоторые участники пришли с детьми, которые также держали факелы.

Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, был лидером Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).

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