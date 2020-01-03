Украинский депутат рассказал о встречавших нацистов хлебом-солью евреях

Тысячи советских евреев во время Второй мировой войны встречали нацистов хлебом и солью, заявил депутат Верховной Рады Николай Княжицкий. Член партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» прокомментировал в Facebook реакцию Польши и Израиля на акции в честь украинских националистов. На запись обратило внимание «Страна.ua».

По мнению Княжицкого, украинцам надо спокойно относиться к тому, что послы Польши и Израиля высказались против празднования в Киеве и Львове Дня памяти Степана Бандеры, Ивана Мельника и других. По его словам, межнациональную рознь разжигает президент России Владимир Путин, который «обвинил в антисемитизме весь польский народ», и в этой ситуации украинцы должны солидаризироваться с польскими чиновниками.

«И должны помнить, что в межвоенный период и во время Второй мировой войны порабощенные народы часто ошибочно и трагически для себя видели в немцах спасение от сталинизма или британского колониализма. Что говорить, если даже в украинских городках тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях Германии. Большинство из них стали жертвами холокоста», — заявил депутат.

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Княжицкий напомнил, что в Польше чтят «проклятых солдат» — подпольщиков после Второй мировой войны, которых исследователи обвиняют в убийствах украинцев, белорусов и евреев, а также Свентокшискую бригаду, открыто сотрудничавшую с гитлеровцами в конце войны. «Конечно, ничего подобного в Украине нет. Наша политика привела к тому, что уровень антисемитизма в Украине значительно ниже, чем в той же Польше, а поляков украинцы считают самыми большими приятелями из всех народов», — добавил депутат.

Ранее послы Польши и Израиля осудили факельное шествие в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Дипломаты заявили, что такие действия являются оскорбительными и не способствуют примирению народов.

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