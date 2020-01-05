Украина ответила возмутившимся маршем в честь Бандеры иностранным послам

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко ответила на возмущения маршем в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры министрам Израиля и Польши. Ее слова приводит УНН.

Она заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев. По словам Зеленко, Киев осознает, что некоторые страны заинтересованы в том, чтобы национальные герои и важные даты стали причиной раздора между Украиной и другими странами.

При этом она назвала дружеские и партнерские отношения Украины с Польшей и Израилем важным достоянием. «И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности, на фоне разночтений и подходов к исторической памяти», — указала пресс-секретарь.

Послы Польши и Израиля в Киеве Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион осудили факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в украинской столице, которое прошло 1 января. В «Марше чести, достоинства и свободы» приняли участие около 1500 человек. На здании Киевской городской администрации также появился баннер с изображением националиста. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подобные мероприятия приближают Украину к нацисткой Германии.

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