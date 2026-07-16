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Забота о себе
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20:33, 16 июля 2026Забота о себе

Мужчинам назвали неочевидную причину эректильной дисфункции

Уролог Гадзиян назвал одной из причин эректильной дисфункции венозную утечку
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Estrada Anton / Shutterstock / Fotodom

Эректильная дисфункция может возникнуть из-за так называемой «венозной утечки», заявил уролог Марк Гадзиян. Неочевидную причину он раскрыл мужчинам в Telegram-канале.

«Венозная утечка — это состояние, при котором кровь приходит к половому члену, но не удерживается там достаточно долго, из-за чего эрекция получается слабой или быстро исчезает», — пояснил Гадзиян.

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Причинами такого вида эректильной дисфункции врач назвал возрастные изменения сосудов, сахарный диабет, курение, повышенное артериальное давление, атеросклероз, травмы, последствия операций, тревожность и страх неудачи. Именно поэтому план лечения включает избавление от сопутствующих болезней, отказ от сигарет, снижение веса, нормализацию сна и уменьшение напряженности, а не только препараты для потенции. уточнил доктор.

«Если этого недостаточно, а диагноз подтвержден, используется введение лекарства в половой член, закрытие лишних вен через сосуды или операцию. В тяжелых и устойчивых случаях применяют протезирование полового члена», — добавил Гадзиян.

Ранее терапевт Ирина Налимова рассказала о главном враге мужского здоровья. По словам врача, им является висцеральный жир, который находится в области живота.

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