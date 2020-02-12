Захарова рассказала о «заигравшейся Варшаве»

Представитель российского МИД Мария Захарова в интервью Первому каналу прокомментировала статью польского посла в Берлине Анджея Пшилебского о том, что СССР якобы сделал невозможным сопротивление нацистской Германии, оккупировав Польшу в 1939 году. Запись доступна на сайте канала.

По мнению Захаровой, слова дипломата можно квалифицировать как заявление о том, что Советский Союз оккупировал сам себя. «Официальная Варшава заигралась!» — подчеркнула Захарова, отметив, что говорит в данном случае не обо всех гражданах Польши.

Захарова также рассказала, что, по информации МИД, польские провластные структуры недавно провели совещание по вопросу нейтрализации материалов и исторических фактов о Второй мировой войне, которые распространяет Москва. «Думаю, что, к сожалению, мы много еще что увидим. Но нам есть чем ответить», — добавила она.

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11 февраля в российском посольстве в Германии констатировали, что с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной «польский исторический ревизионизм» набирает обороты. При этом попытки превратить СССР в виновника войны назвали «попросту аморальными».

В конце января замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. По его словам, российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну. Шинковский указал, что это не правдивое заявление, и продемонстрировал документы военного времени, в которых польское правительство призывало союзников спасать евреев.

В декабре Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически на вымирание».

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