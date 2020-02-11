В России пожалели о попытке Польши превратить СССР в виновника войны

Посольство России в Германии ответило на статью польского посла в Берлине Анджея Пшилебского в газете Markische Oderzeitung, назвав ее далекой от правды. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

В записи отмечается, что с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной «польский исторический ревизионизм» набирает обороты. В посольстве пожалели о том, что СССР пытаются превратить в виновника войны.

Подчеркивается, что Советский Союз, напротив, боролся против Третьего рейха наравне с другими странами. «Именно наша страна внесла решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену — 27 миллионов жизней советских граждан», — отмечают дипломаты.

По мнению представителей российского посольства, к истории стоит относиться бережно, чтобы «не допустить повторения трагедии». В частности, в записи рассказали о важной роли польских солдат, которые сражались вместе с СССР.

В конце января замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. По его словам, российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну. Шинковский указал, что это не правдивое заявление, и продемонстрировал документы военного времени, в которых польское правительство призывало союзников спасать евреев.

В декабре Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически на вымирание».

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