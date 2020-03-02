В Эстонии предложили сделать праздником отмену протоколов Молотова-Риббентропа

В Эстонии предложили сделать государственным праздником день отмены секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Обращение к парламенту подписал бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель, сообщает в понедельник, 2 марта, портал ERR.ee.

В тексте говорится, что 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР осудил подписание секретных соглашений, юридически денонсировал их и признал недействительными. Это стало важным шагом на пути восстановления независимости прибалтийских республик, поэтому 24 декабря следует отмечать не только как канун Рождества, но и как годовщину отмены секретных протоколов.

«Это решение [съезда народных депутатов] знаменует собой одну из величайших побед эстонских политиков в международной политике прошлого века», — говорится в обращении к эстонскому парламенту.

Договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Его подписали главы внешнеполитических ведомств Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. В июне 2019 года был опубликован советский оригинал договора и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе, согласно которому в зону интересов СССР входили страны Прибалтики, Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии.

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