Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором на Украине и отметил, что Москва так же ведет себя по отношению к другим государствам. Такое заявление он сделал в интервью польскому изданию Sieci.

Польский лидер отметил, что Россия «по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска». Москва демонстрирует агрессию, нарушая воздушное пространство других государств, добавил он. «Следовательно, нельзя говорить, что Россия является страной, мирно преследующей свои интересы, и что она заслуживает доверия», — сказал Дуда.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Однако Украина не признает итоги голосования и считает, что Россия аннексировала территорию полуострова. С ней согласны страны Запада. Москва настаивает на легитимности присоединения региона, утверждая, что процесс соответствовал нормам международного права.

Украина также обвиняет Россию в оккупации части территории Донецкой и Луганской областей. Однако в Москве и эти обвинения отрицают.

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