Зеленский объяснил нежелание называть Россию агрессором

Для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо искать способы договориться, а не «плевать в кого-то», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом он ответил на прозвучавший после саммита «нормандской четверки» вопрос журналистов, почему он редко называет Россию и ее президента Владимира Путина агрессором, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, этот вопрос можно поставить в один ряд с такими как «"А вы будете говорить добрый вечер президенту России?", "А вы будете садиться с ним за стол?", "А жать руку?", "А стоять рядом, когда фотографируют?"». Однако украинский лидер считает, что важно не это, а результат переговоров.

Зеленский подчеркнул, что если цель поездки заключается в том, чтобы «приехать и в кого-то плюнуть», то она теряет смысл. В случае, если украинская сторона действительно нацелена на решение конфликта и возвращение своих людей, Киев должен «найти формат диалога, который будет более-менее корректным», отметил украинский президент.

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Ранее Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу. По его словам, из-за них попытки убедить российского президента в отсутствии радикализма на Украине не увенчались успехом, и российская сторона использовала эти протесты как аргумент для своей позиции.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогу лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине.

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