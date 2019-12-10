Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководство на переговорах по Донбассу. Об этом сообщает издание НВ.

По словам главы государства, он относится к акциям протестующих спокойно, поскольку Украина — «демократическая страна». При этом выразил сожаление в связи с тем, что сделал открытым доступ к Банковой улице, поскольку шум протестных акций мешает сосредоточиться на работе.

Глава государства также раскритиковал акции в контексте прошедшего накануне саммита «нормандской четверки». По его словам, из-за них попытки убедить российского президента Владимира Путина в отсутствии радикализма на Украине не увенчались успехом, и российская сторона использовала эти протесты как аргумент для своей позиции. «Мне кажется: такие акции только козырь, которым пользовался президент Российской Федерации», — заявил Зеленский.

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Националистически настроенная часть украинского общества расценивает миротворческие усилия команды Зеленского как капитуляцию. С момента подписания «формулы Штайнмайера» в октябре они устраивают массовые протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор. В преддверии нормандского саммита около 100 человек провели ночь в палаточном городке, который протестующие разбили перед зданием офиса президента Украины. Они отказывались расходиться, пока не будут обнародованы результаты встречи «нормандской четверки».

По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине.

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