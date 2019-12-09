У здания администрации Зеленского разбили палаточный городок

Около 100 человек провели ночь в палаточном городке, который протестующие разбили перед зданием офиса президента Украины, сообщает ТАСС.

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Участники акции протеста заявили, что продолжат ждать результатов саммита «нормандской четверки». Они требуют от украинского лидера Владимира Зеленского не допустить сдачи национальных интересов на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Самую большую палатку, где располагается штаб протеста, заняли участники военного конфликта в Донбассе, соседнюю — студенты киевских вузов.

В настоящий момент напротив здания офиса президента Украины продолжается сооружение сцены. По всему периметру правительственного квартала в центре Киева развернуты усиленные наряды полиции и Национальной гвардии Украины.

8 декабря около восьми тысяч человек устроили на Майдане Независимости в Киеве акцию «Красные линии для Зеленского». Среди прочего они требовали от президента не допустить компромиссов в отношении единства Украины. К акции их призвали три украинские партии: «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит пройдет 9 декабря в Париже. На встречу четырех глав государств в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа. Отдельная двусторонняя встреча Путина и Зеленского запланирована после завершения переговоров лидеров четырех стран.

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