Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

В Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского», участниками которой стали 7-8 тысяч человек. Люди держали в руках флаги Украины, знамена политических партий страны и плакаты, сообщает «Интерфакс».

Цель мероприятия, продолжавшегося около полутора часов, — напомнить президенту Владимиру Зеленскому о необходимости защищать национальные интересы в ходе саммита «нормандского формата», который состоится 9 декабря. По задумке организаторов акции, Зеленский не должен пересекать так называемые «красные линии», обозначенные тремя фракциями парламента.

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В том числе, от президента требовали не допустить компромиссов в отношении единства Украины, европейского и евроатлантического курса, не позволить проводить выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Также одна из «красных линий» — это тема отделения Крыма.

Митинг в центре Киева прошел спокойно и завершился исполнением гимна Украины.

Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина». В обращении, подписанном лидерами партий, указывалось, что цель акции — продемонстрировать единство и решимость в борьбе за страну.

Первый за три года саммит глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» пройдет в понедельник в Париже. Планируется, что он продлится три часа.

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