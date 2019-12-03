Раскрыты подробности скандала со списком расстрелянных на Евромайдане

Адвокаты семей из списка «Небесной сотни», куда входят погибшие во время протестов на Майдане в 2014 году от действий украинских силовиков, прямо причастны к фальсификации дел и утаиванию правды о тех событиях. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «НАШ». Видеозапись опубликована в YouTube.

По ее словам, для фальсификаций была сформирована «огромная группа», преследовавшая несколько задач. Они старались не допустить, чтобы украинцы узнали правду о событиях, а также пытались дать виновным уйти от ответственности.

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Кроме того, задачей группы, по мнению Лукаш, являлось бесконечное осваивание денег фондов и грантов. Четвертой целью этих людей было «все время жаловаться и скорбеть», сказала политик.

В настоящее время адвокаты семей погибших во время протестов на Майдане в 2014 году призывают депутатов Верховной Рады рассмотреть поправки в закон о Государственном бюро расследований (ГБР). Они позволят следователям и прокурорам Генеральной прокуратуры Украины без конкурса перейти в ГБР для расследования «дел Майдана».

Экс-министр считает истинными целями этого законопроекта попытку скрыть бездействие украинских властей на протяжении пяти лет, а также затянуть процесс расследования.

Скандал вокруг «Небесной сотни» разгорелся после того, как Лукаш изучила список погибших на Майдане и обнаружила там фамилии, которых не должно в нем быть. Некоторые из тех, кто был связан с массовыми протестами, погибли не из-за действий правоохранителей, заявила бывший министр.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

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