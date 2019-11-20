Генпрокуратура Украины расследует пропажу доказательств по делам Майдана

Генинспекция Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) расследует исчезновение доказательств по делам о расстрелах во время Евромайдана. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Генинспекция ГПУ осуществляет служебное расследование по тому факту, который был публично обнародован: относительно пропажи двух томов в уголовном производстве», — заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Также он сообщил, что ряд носителей информации с доказательствами поврежден, воспроизведение данных с них невозможно.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка. Расследование начато на основании заявления о краже двух томов дела о расстрелах сотрудников правоохранительных органов во время событий на Майдане в 2013-2014 годах в Киеве.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!