Зеленский счел расследование преступлений на Майдане необъективным

Президент Украины Владимир Зеленский считает расследование преступлений на Майдане в 2013-2014 годах необъективным. Об этом в интервью «Громадське» рассказал экс-начальник управления специальных расследований Генеральный прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, Зеленский заявил, что власти должны также расследовать убийства сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины «Беркут» и других правоохранителей. Горбатюк рассказал, что глава государства интересовался ходом расследования еще до назначения Руслана Рябошапки генеральным прокурором Украины.

Собеседник телеканала сообщил, что на общей встрече они хотели услышать, «какие результаты расследования, проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент». Вместе с тем Горбатюк считает, что встреча закончилась оптимистично, поскольку глава государства адекватно воспринял его позицию, согласно которой к ответственности уже привлечены «как убийцы правоохранителей, так и убийцы протестующих».

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В свою очередь, бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов поддержал украинского лидера. В своем Telegram-канале он написал, что генпрокурор должен начать расследование убийств правоохранителей на Майдане, призвав взять под стражу активистов, виновных в массовых беспорядках.

23 октября стало известно об увольнении Горбатюка из Генеральной прокуратурой Украины, где он вел расследование преступлений на Майдане в 2013-2014 годах. Ранее пресс-служба органа сообщила о создании внутриведомственной структуры, которая займется расследованием гибели людей во время «Евромайдана». При этом управление специальных расследований, которое возглавлял Горбатюк, было упразднено.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

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