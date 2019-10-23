На Украине уволили ответственного за расследование событий на Майдане

Генеральная прокуратура Украины уволила начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюка, который вел дело о преступлениях на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает издание «Українські Новини».

По словам Горбатюка, об увольнении ему сообщили по телефону из кадрового отдела ведомства. Горбатюк заявил, что намерен обжаловать увольнение, поскольку считает его «своевольным и незаконным». Он полагает, что никаких правовых оснований для этого не было, поэтому также намерен подать заявление в правоохранительные органы на генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Ранее Горбатюка не допустили к переаттестации, которая проводится в рамках реформирования Генпрокуратуры. По его мнению, данная процедура не соответствует действующему законодательству, поэтому он отказался подписать заявление для ее прохождения. Также из Генпрокуратуры был уволен прокурор Алексей Донской, который вел дело о преступлениях против протестующих в Киеве в 2013-2014 годах.

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21 октября пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о создании внутриведомственной структуры, которая займется расследованием гибели людей на Майдане в Киеве. При этом управление специальных расследований, которое возглавлял Горбатюк, было упразднено.

В конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры, в рамках которой действующим сотрудникам предписали проходить аттестацию. Два прокурора, занимавшихся расследованиями преступлений Евромайдана, в итоге не были допущены до аттестации.

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