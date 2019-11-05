На Украине возбудили дело из-за кражи материалов о Майдане

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против бывшего начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергея Горбатюка. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Расследование начато на основании заявления о краже двух томов дела о расстрелах сотрудников правоохранительных органов во время событий на Майдане в 2013-2014 годах в Киеве. «Уголовное производство уже зарегистрировано», — сказано в сообщении.

Материалы по теме Все по Майдану Культура протестов на Украине: от покрышек до развешивания трусов

25 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает расследование преступлений на Майдане необъективным. По словам Горбатюка, Зеленский говорил ему, что в Генпрокуратуре должны также расследовать убийства сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины «Беркут» и других правоохранителей.

23 октября стало известно об увольнении Горбатюка из Генпрокуратуры, где он вел расследование преступлений на Майдане. Ранее пресс-служба органа сообщила о создании внутриведомственной структуры, которая займется расследованием гибели людей во время Евромайдана. При этом управление специальных расследований, которое возглавлял Горбатюк, было упразднено.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!