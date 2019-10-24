Генпрокурора Украины обвинили в желании закрыть дела против Януковича

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намерен закрыть уголовные дела против бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом заявил уволенный накануне, 23 октября, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк в эфире «Радио НВ».

«С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации Януковича нет. "По нашему мнению, это выдумка [бывшего генпрокурора Юрия] Луценко", — такие фразы говорили», — сказал он.

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По словам Горбатюка, в настоящее время руководство ГПУ принимает меры, чтобы развалить дела против окружения Януковича. «Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка, — пожалуйста, там есть пять тысяч томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства», — заявил бывший прокурор.

Свое увольнение Горбатюк связывает с нежеланием прокуратуры вести уголовные производства против окружения Януковича, поскольку «сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в кабинете министров» (имеется в виду глава офиса президента Андрей Богдан — прим. «Ленты.ру»).

23 октября стало известно об увольнении из ГПУ Сергея Горбатюка, который вел дело о преступлениях на Майдане в 2013-2014 годах. По словам Горбатюка, об увольнении ему сообщили по телефону из кадрового отдела ведомства. Бывший прокурор заявил, что намерен обжаловать такое решение, поскольку считает увольнение «своевольным и незаконным».

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

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