Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича

Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что судьи вынесли вердикт о конфискации денежных средств. В ведомстве напомнили, что деньги были арестованы в начале 2015 года в рамках запроса Генпрокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи латвийской стороне. «Вопросы возврата преступных активов в Украине будут решаться на межправительственном уровне», — сообщили в пресс-службе.

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В 2017 году Краматорский городской суд вынес вердикт, из которого следует, что бывший президент Украины Виктор Янукович до того, как покинуть пост главы государства, похитил 1,5 миллиарда долларов государственных средств. В том же году в законную силу вступило решение о перечислении в государственный бюджет средств, которые, как считают в Киеве, принадлежали Януковичу и его окружению.

Осенью 2016 года сообщалось об аресте на Украине имущества, принадлежавшего Януковичу и его окружению. В Генпрокуратуре сообщали более чем о 200 объектах жилой и коммерческой недвижимости. По данным ведомства, арест был наложен также на 1,37 миллиарда долларов.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

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