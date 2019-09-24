Янукович собрался на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в эфире украинского «5 канала».

В настоящее время защита занимается тем, чтобы экс-президент Украины после своего возвращения на родину не оказался в тюрьме. Сердюк заявил, что его клиентом поставлена задача добиваться через украинские суды привлечения к ответственности виновных «в сдаче Крыма» и в совершении государственного переворота 2013-2014 годов.

«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — сказал Сердюк.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив бывшего президента к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович не посещал судебные заседания на Украине. В 2014 году он вынужденно покинул страну после массовых акций протеста, приведших к смене центральной власти. Пост президента Янукович занял в 2010-м.

Адвокаты бывшего политика настаивают на необоснованности решения суда и заявляют, что решение было принято под давлением. Ранее защита обжаловала приговор в суде. В свою очередь, прокуратура настаивает на законности вынесенного решения.

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