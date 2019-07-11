Европейский суд снял санкции с Януковича и его команды

Суд Европейского союза отменил экономические санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, решение касается ограничений, которые вводились в период с 2016 по 2018 год. Под них, в частности, попали бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, экс-глава Национального банка Сергей Арбузов, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, глава администрации Януковича Андрей Клюев, а также сын бывшего президента Александр Янукович.

Санкции в отношении остальных 12 соратников Виктора Януковича, которые попали в список, остаются в силе, отмечает «Европейская правда».

Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств, которое открыли украинские власти. Все активы соратников бывшего президента за рубежом были заморожены. Семья Януковичей обжаловала санкции, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов. При этом ежегодно действие ограничений продлевалось.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

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