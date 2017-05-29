Янукович заявил о готовности дать показания суду в Киеве по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович готов к допросу киевским судом по делу о государственной измене, если Киев обратится с соответствующим запросом к российских властям. Об этом сообщил адвокат политика Виталий Сердюк, передает в понедельник, 29 мая, «Корреспондент».

По словам защитника, Янукович настаивает на том, чтобы его допрос был организован через систему международной помощи, в рамках которой Украина должна направить официальный запрос в правительство России. «Он находится в Ростове, готов для включения (для участия в видеоконференции — прим. «Ленты.ру»), подписал заявление. Единственное, что мешает, — отсутствие запроса в Минюст РФ», — отметил Сердюк перед началом подготовительного заседания в Оболонском районном суде Киева.

В январе адвокат информировал, что Янукович не приедет на допрос в Киев из-за угрозы его жизни. Сердюк подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о наличии такой угрозы и отметил, что его подзащитный не получал уведомление о подозрении и не скрывается от следствия.

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В декабре 2016-го суд в Киеве дал санкцию на задержание Януковича. О судебном процессе по обвинению в государственной измене было объявлено ранее в том же месяце.

В ноябре того же года в Святошинском суде Киева был сорван допрос Януковича в режиме видеоконференции по делу о расстрелах на Майдане. Судебные власти не смогли доставить на заседание обвиняемых — бывших бойцов спецподразделения «Беркут», так как следственный изолятор был блокирован боевиками «Правого сектора» (организация запрещена в России).

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год, был вынужден бежать из страны в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел.

