Рада в третий раз отклонила введение санкций против Януковича

Верховная Рада отклонила законопроект о введении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в четверг, 18 мая, сообщается на сайте украинского парламента.

Постановление поддержали только 202 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает телеканал «112 Украина». Законопроектом предлагалось вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения ввести персональные санкции против Януковича и его окружения.

В конце апреля стало известно о вступившем в силу решении украинского суда, предписывавшем перечислить в государственный бюджет средства, которые, как считают в Киеве, принадлежали Януковичу и его окружению. Президент Украины Петр Порошенко тогда заявил, что конфискованные деньги в размере 1,4 миллиарда будут направлены на повышение боеспособности украинской армии.

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В декабре 2016-го Рада также отказалась рассматривать вопрос о введении персональных санкций против Януковича из-за подозрений в создании угроз национальной безопасности и территориальной целостности Украины. В ноябре того же года парламентарии тоже отклонили этот законопроект.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла насильственная смена власти. На Украине в отношении бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

