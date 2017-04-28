Порошенко пообещал потратить деньги Януковича на украинскую армию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфискованные средства бывшего главы государства Виктора Януковича в размере 1,4 миллиарда будут направлены на повышение боеспособности украинской армии. Об этом нынешний украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 28 апреля.

«Вступило в действие решение суда о конфискации 1 миллиарда 400 миллионов долларов, которые принадлежали бывшему президенту», — сообщил Порошенко. В следующей записи он уточнил, что «деньги, украденные режимом Януковича, пойдут на восстановление боеспособности украинского войска».

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В пятницу, 28 апреля, в законную силу вступило решение украинского суда о перечислении в государственный бюджет средств, которые, как считают в Киеве, принадлежали Януковичу и его окружению, передает «РИА Новости Украина». Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, руководство «Ощадбанка», где находились деньги, приступило к выполнению решения суда и вместе с Госказначейством оформляет эти средства на государственные счета.

В декабре 2016 года Верховная Рада Украины повторно отказалась рассматривать вопрос о введении персональных санкций против Януковича и его сыновей из-за подозрений в создании угроз национальной безопасности и территориальной целостности Украины.