Киевский суд снял арест с 300 миллионов гривен Януковича-младшего

Печерский районный суд Киева 2 марта снял арест с 312,5 миллиона гривен (680 миллионов рублей), принадлежащих сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича — Александру. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщают «Украинские новости».

По информации Государственной службы финансового мониторинга, 10 января служебные лица Всеукраинского банка развития (принадлежит Александру Януковичу — прим. «Ленты.ру») перечислили данные средства в Международный инвестиционный банк. Как отмечает издание, 25 января суд постановил, что эти деньги «являются предметом уголовного правонарушения».

С 19 декабря Печерский райсуд Киева начал отменять аресты средств, находящихся на счетах во Всеукраинском банке развития. В общей сложности из-под ареста выведено более 15 миллионов долларов, передавала «Украинская правда». Указанные средства были заблокированы в 2015 году по факту незаконного кредитования банком региональных железных дорог. Всего под арест попали 2,75 миллиарда гривен (почти 6 миллиардов рублей).

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6 декабря 2016 года Верховная Рада повторно отказалась рассматривать вопрос о введении персональных санкций против Януковича и его сыновей из-за подозрений в создании угроз национальной безопасности и территориальной целостности Украины. 15 ноября украинский парламент уже пытался принять этот вопрос к рассмотрению, однако инициатива также не нашла поддержки.

Санкции Евросоюза в отношении Януковича и представителей его окружения были введены в марте 2014 года вскоре после смены власти на Украине. Ограничения предусматривали, в частности, замораживание зарубежных активов указанных лиц.