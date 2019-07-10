Янукович оказался непричастным к делу о «миллиардах Януковича»

Бывший президент Украины Виктор Янукович не является фигурантом дела о «миллиардах Януковича», заявили в Генпрокуратуре в ответ на адвокатский запрос представляющего интересы экс-главы государства адвокатского объединения Averlex. Об этом пишет «Страна.ua».

Как отмечают адвокаты, этот ответ подразумевает не только то, что Янукович не является подозреваемым в деле о конфискованных 1,5 миллиардах долларов, но также и свидетелем в нем. Из этого следует, что обвинения, озвученные генеральным прокурором Юрием Луценко в том числе с трибуны ООН заявления о причастности Януковича к этим конфискованным средствам «являются откровенной ложью». В связи с этим, адвокатское объединение заявило о намерении добиваться привлечения Луценко к ответственности за распространение заведомо ложной информации.

«Также еще раз хотел бы подчеркнуть, что Генпрокуратура официально сообщила, что Виктор Янукович не является обвиняемым ни по каким экономическим или коррупционным уголовным делам в Украине», — отметил адвокат Виталий Сердюк.

Материалы по теме Золотые батоны Как деньги Януковича ударят по Украине

В 2017 году Краматорский городской суд вынес вердикт, из которого следует, что бывший президент Украины Виктор Янукович до того как покинуть пост главы государства, похитил 1,5 миллиарда долларов государственных средств.

В том же году в законную силу вступило решение о перечислении в государственный бюджет средств, которые, как считают в Киеве, принадлежали Януковичу и его окружению. Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, руководство «Ощадбанка», где находились деньги, приступило к выполнению решения суда и вместе с Госказначейством оформляет эти средства на государственные счета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!